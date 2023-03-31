Участник чеченской кампании погиб на Украине

31 марта 2023, 12:52

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В военной операции на Украине погиб участник чеченской кампании Александр Дубик, мобилизованный из Волгограда, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 308 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 марта представители властей официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 307 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В военной операции на Украине погиб 42-летний рядовой Александр Дубик, который был мобилизован осенью 2022 года, сообщает сегодня со ссылкой на военкомат Краснооктябрьского района Волгограда V1.ru

Александр Дубик родился и вырос в Волгограде, во время срочной службы в армии участвовал в военной кампании в Чечне. После армии вернулся в Волгоград, где открыл собственное дело. Дубик погиб 23 марта, у него остались трое детей, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 308 жителей Волгоградской области.

Напомним, первая чеченская кампания длилась с 11 декабря 1994 года по 31 декабря 1996 года. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года и длилась до августа 2009 года. При этом, хотя официально новая война в Чечне началась в 1999 году, фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

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