30 марта 2023, 21:41

Трое военных из Волгоградской области погибли на Украине

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Сержант Андрей Чашкин, рядовые Александр Тевянов и Александр Томарев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 307 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что 24-летний мобилизованный Евгений Черепахин стал 304-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Сержант Андрей Чашкин, рядовые Александр Тевянов и Александр Томарев погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, говорится в сообщении на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва", где прошло вручение наград.

Выпускник Оксфордского университета, 28-летний Александр Томарев отправился на военную операцию добровольно, погиб 24 октября 2022 года. Александр Тевянов родился в Сахалинской области, а позже с родителями переехал в Волгоград. Здесь он окончил технический колледж и был призван в армию. В последние годы работал в Волгограде на стройках. В августе Александру Тевянову исполнилось 34 года. Тевянов и Томарев были похоронены 1 ноября 2022 года. Андрей Чашкин похоронен в сентябре прошлого года в селе Верхняя Добринка Камышинского района, сообщило сегодня издание V1.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 307 жителей Волгоградской области. Власти и силовики на 21.3- мск 30 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1686 жителей юга России, в том числе 937 жителей СКФО и 749 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Моздокского района убиты на Украине", "Житель Дагестана погиб на Украине","Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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