Мобилизованный из Волгограда убит на Украине

29 марта 2023, 10:07

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24-летний мобилизованный Евгений Черепанов погиб в военной операции на Украине, сообщили в волгоградском военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 304 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта местные власти сообщили, что на Украине погиб Вячеслав Краснокутский, мобилизованный из хутора Нагольного Котельниковского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 303 жителей Волгоградской области.

В Волгограде похоронен погибший на Украине рядовой Евгений Черепахин, сообщил представитель военкомата Кировского, Советского и Ворошиловского районов. "Парень был призван по мобилизации", - привело 28 марта его слова V1.ru.

По словам сестры погибшего, повестку 24-летнему Черепахину принесли на работу в первый день мобилизации, 21 сентября 2022 года. "Повестку ему принесли на работу, в магазин «Леруа Мерлен», где он работал продавцом. В первый день мобилизации", - привело ее слова издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 304 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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