27 марта 2023, 19:24

Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

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На Украине погиб Вячеслав Краснокутский, мобилизованный из хутора Нагольного Котельниковского района, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 303 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта мэрия Камышина сообщила о гибели Александра Деева в военной операции. Деев стал по меньшей мере 302-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили представители властей.

В хуторе Нагольном Котельниковского района похоронен погибший на Украине 32-летний Вячеслав Краснокутский, который был мобилизован в сентябре 2022 года, сообщил представитель администрации Наголенского сельского поселения.

"Вячеслав погиб 18 марта. Он один из первых, кто получил повестку и уехал на Украину. До мобилизации работал водителем на почте, был нормальным парнем, всегда улыбался. В спецоперации он участвовал в звании рядового на должности старшего стрелка", - приводит сегодня его слова V1.ru.

Знакомые погибшего сообщили, что Вячеслав Краснокутский отправился в военкомат, получив повестку в рамках частичной мобилизации. У него остались вдова и двое детей, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 303 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Офицер-десантник со Ставрополья погиб в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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