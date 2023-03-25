Камышанин Александр Деев, погибший на Украине. Скриншот из телеграм-канала администрации Камышина https://t.me/admkam34/10290

25 марта 2023, 18:25

Власти Камышина сообщили о гибели земляка на Украине

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Александр Деев из Камышина погиб в спецоперации на Украине, сообщили городские власти. Деев стал 302-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили представители властей с начала военной операции.

Как писал "Кавказский узел", камышанин Сергей Мартын стал 301-м жителем Волгоградской области, гибель которого в спецоперации на Украине подтверждена властями.

Житель Камышина Александр Геннадьевич Деев "мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

Волгоградская область лидирует среди регионов ЮФО по числу погибших в спецоперации на Украине. В общей сложности власти и силовики к 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 924 жителей СКФО и 726 уроженцев ЮФО. "Кавказский узел" на основании официальных данных о погибших на Украине ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в ходе специальной военной операции.

Число погибших за год с начала боевых действий на Украине жителей СКФО превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе, подсчитал "Кавказский узел". Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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