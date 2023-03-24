Житель Камышина погиб на Украине

24 марта 2023, 14:09

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Камышанин Сергей Мартын стал 301-м жителем Волгоградской области, гибель которого в спецоперации на Украине подтверждена официально.

Как писал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего-контрактника Темиржана Наурзгалиева. Он стал 300-м жителем Волгоградской области, гибель которого подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Сергей Мартын, сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина.