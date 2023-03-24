24 марта 2023, 14:09
Житель Камышина погиб на Украине
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Камышанин Сергей Мартын стал 301-м жителем Волгоградской области, гибель которого в спецоперации на Украине подтверждена официально.
Как писал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего-контрактника Темиржана Наурзгалиева. Он стал 300-м жителем Волгоградской области, гибель которого подтверждена официально.
В ходе специальной военной операции погиб камышанин Сергей Мартын, сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина.
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 301 жителя Волгоградской области. Регион стал лидером по числу погибших в Южном федеральном округе. Всего власти и силовики к 14.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1661 жителя юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 736 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе специальной военной операции, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"