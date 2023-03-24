24 марта 2023, 14:09

Житель Камышина погиб на Украине

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Камышанин Сергей Мартын стал 301-м жителем Волгоградской области, гибель которого в спецоперации на Украине подтверждена официально.

Как писал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего-контрактника Темиржана Наурзгалиева. Он стал 300-м жителем Волгоградской области, гибель которого подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Сергей Мартын, сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 301 жителя Волгоградской области. Регион стал лидером по числу погибших в Южном федеральном округе. Всего власти и силовики к 14.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1661 жителя юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 736 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе специальной военной операции, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели в военной операции жителя Камышинского района", "Подтверждена гибель на Украине девяти жителей Волгоградской области", "Два жителя Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 марта 2023, 14:03

24 марта 2023, 13:56

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