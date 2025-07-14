Дошло до суда дело о гибели людей при взрыве на насосной станции в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение суда передано дело бывшего главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева, обвиняемого в нарушениях требований охраны труда, повлекших гибель шести человек на насосной станции в Волгограде в июле прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие изначально сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля было найдено тело слесаря, 13 июля обнаружено тело еще одного рабочего. В конце июля под завалами было найдено тело еще одного рабочего.

В Красноармейский районный суд Волгограда передано для рассмотрения по существу дело о гибели шести человек на канализационной насосной станции №4 в июле прошлого года. Обвиняемый - бывший главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрий Лебедев, пишет 13 июля "Высота 102".

Лебедеву инкриминируется часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и часть 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение крупного ущерба). По мнению следствия, подчиненные неоднократно сообщали ему о критической ситуации на станции из-за неисправной вентиляции и отсутствия контроля за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов, однако Лебедев не принял необходимых мер по устранению опасных условий.

Следствие отмечает, что 5 июля из-за образования токсичной газовоздушной смеси в помещении станции при проведении осмотра отравился мастер цеха, который скончался на месте происшествия. На следующий день обвиняемый, осознавая опасность, дал поручение работникам, которые к тому же не имели соответствующей квалификации и допуска, на проведение монтажных работ по установке вентиляционного оборудования. Во время этих работ произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Ущерб от разрушения объекта превысил 27 миллионов рублей.

Дмитрий Лебедев в настоящее время не работает в ООО "Концессии водоснабжения", он уволился в июне текущего года. Его комментариями касательно обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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