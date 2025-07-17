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08:50, 17 июля 2025

Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Билокрылый убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1254 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1253 бойцов из Волгоградской области.

16 июля с воинскими почестями на кладбище хутора Белогорского был похоронен Петр Билокрылый, 1966 года рождения. Контракт с минобороны он подписал в апреле, служил рядовым, стрелком-помощником гранатометчика, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале главы Кумылженского муниципального района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1254 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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