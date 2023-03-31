Усилия пропагандистов в Чечне брошены на поддержку официальной версии событий в Гудермесе

31 марта 2023, 01:35

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Глава Чеченской телерадиокомпании "Грозный" опубликовал видеоролик, на котором раскритиковал противоречащие официальной версии заявления и предположения о событиях в Гудермесе, обвинив в их распространении "европейских шайтанов".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Несколько человек опознали погибших как двух местных жителей, дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Управление СКР по Чечне подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения.Убитых силовиками в Гудермесе мужчин звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры, не назвав фамилий этих двух мужчин.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 29 марта в своем Telegram-канале заявил, что "два вооруженных террориста оказывали агрессивное сопротивление". По его словам, в доме, "где находились террористы и откуда они открывали ответный огонь" находились женщина и дети. Он утверждает, что их спас Рамзан Кадыров, организовав вывод семьи одного из убитых из дома. Дудаев анонсировал репортаж на ЧГТРК "Грозный", параллельно высмеяв версию о нападении на РОВД.

Видео, посвященное "опровержению лжи", о событиях в Гудермесе опубликовал поздно вечером 30 марта директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов. Он, как и Дудаев ранее, остановился на том, что "благодаря главе Чеченской республики были с спасены женщины и дети, находившиеся в доме с террористами". "Ни один из них <женщин и детей> не пострадал, ни одного погибшего среди бойцов. Ноль материального ущерба, ноль ущерба комфорту жителей Гудермеса", - заявил Ахмадов.

Заявление о том, что боевики напали на РОВД, Ахмадов назвал ложью. "Учитывая, что с момента первого сообщения, что в Гудермесе перестрелка, до сообщения о том, что террористы уничтожены, прошло ну максимум 10-15 минут, получается что террористы напали на РОВД и находились одновременно около кладбища. Но это не так", - заявил Ахмадов, показав мини-ролик, на котором машина движется, как утверждается, между этими двумя точками.

Также он заявил, что город не был заблокирован. Так как если бы это было так, "в сети появились бы десятки видео - с пробками, постами силовиков и так далее". По его словам, таких видео в сети нет.

Кроме того, Ахмадов возмутился замечаниями, что Кадыров "специально" повез в Гудермес сына. При этом сам Кадыров, присутствовавший там с сыном, неоднократно заявлял о спланированности операции.

Тумсо Абдурахманов ранее заявлял, что в связи с инцидентом возникает много вопросов. "Начиная с подозрительно больших усов одного из нападавших (это не характерно для кавказского сопротивления), заканчивая выбранной для нападения локацией", - считает блогер.

Ахмадов счел не заслуживающими обсуждения версии о том, что человек с длинными усами не может быть террористом, а также о том, что один из убитых в ходе операции был избит или убит ранее инцидента в Гудермесе, и о том, что случившееся было инсценировкой силовых структур. В видео Ахмадов не раз заявляет, что подобные версии распространяют "европейские шайтаны" ичкерийцы.

Версия Кадырова о спланированной спецоперации в Гудермесе не внушает доверия, поскольку правозащитникам хорошо известны случаи инсценировки боестолкновений, когда ранее похищенные люди представлялись убитыми при сопротивлении боевиками, указала ранее "Кавказскому узлу" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики исключили связь между событиями в Гудермесе и нападением на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии, которое произошло днем ранее, в ночь на 28 марта. Также, по их мнению два синхронных инцидента в соседних республиках вряд ли могут свидетельствовать о возрождении вооруженного подполья. "Дядя, скорее всего, случайно попал, жертва обстоятельств. К тому же он пожилой человек, больной, инвалид. Объектом был племянник, говорят, он долго работал на Севере и вернулся совсем недавно в Чечню. Его хотели задержать, но, в итоге убили. Хотя наверняка можно было обойтись без этого, взять живым его", - рассказал ранее чеченский правозащитник Оюб Титиев "Кавказскому узлу".

Старший из убитых в Гудермесе мужчин страдал психическим расстройством, сообщило 29 марта издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на собственный источник. Такое же утверждение публиковалось в чеченских оппозиционных Telegram-каналах вместе с видеозаписью, снятой при жизни мужчины.

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