Мартунинский район Нагорного Карабаха. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=706510121481709&set=a.358502116282513

30 марта 2023, 16:42

Сельчанин обстрелян в Нагорном Карабахе

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Азербайджанские военные обстреляли жителя села Бердашен, который проводил сельскохозяйственные работы, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", МВД Нагорного Карабаха заявило сегодня об обстреле военнослужащими азербайджанской армии  около 08.30 по местному времени [07.30 мск]  двух  жителей села Бердадзор, проводивших сельскохозяйственные работы, а около 10.40  [09.40 мск] - шестерых жителей села Тагавард.

Азербайджанские военные обстреляли сельчанина в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха со ссылкой на МВД Нагорного Карабаха. Около 10:35 [09.35 мск] часов 30 марта азербайджанские вооруженные  силы обстреляли 29-летнего жителя села Бердашен Мартунинского района Айка Заргаряна, проводившего сельскохозяйственные работы на тракторе.

Сельскохозяйственные работы прекращены. О происшедшем проинформированы российские миротворцы, указано в сообщении в Telegram-канале Инфоштаба.

На 16.25 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения об обстреле сельчанина.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта МВД Нагорного Карабаха заявило, что четыре жителя Мартунинского района во время сельхозработ были обстреляны с азербайджанской стороны.

Об обстрелах с азербайджанской стороны сельчан во время сельхозработ в Мартунинском районе полиция Нагорного Карабаха сообщала также 22 и 19 марта. Обстрелы с азербайджанской стороны ведутся периодически, особенно когда начинаются весенние сельскохозяйственные работы, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Сос Мартунинского района.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанские военные сегодня взяли под контроль несколько высот и дорог в Лачинском районе.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Армянские аналитики указали на нарушение Баку трехсторонних договоренностей".

Автор: "Кавказский узел"

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