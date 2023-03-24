Состояние Ализамина Салаева резко ухудшилось

24 марта 2023, 15:46

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, который 46 дней продолжает голодовку в СИЗО, упал, ударившись головой о бетонный пол. После этого у него возникли проблемы с речью, однако медпомощь активисту не была оказана, сообщил его сын.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест. Состояние Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. 10 марта сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Ализамина Салаева, после их визита офис омбудсмена направил обращения к генпрокурору и в главное медицинское управление Минюста. На 45-е сутки голодовки Ализамин Салаев пригрозил отказаться также от воды, если власти и далее будут игнорировать его требования.

Ализамин Салаев 46-е сутки продолжает голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его сын Огтай Салаев.

"Сегодня позвонил сокамерник отца. Вчера вечером отец трижды падал, потеряв сознание. В последний раз он ударился головой о бетонный пол. После этого, у отца речь затруднилась, возникли проблемы с памятью. По всей видимостью, у него случился инсульт или произошло сотрясение мозга. Но даже после этого, к нему не вызвали врача, его не перевели в санчасть. За ним нет никакого ухода, только сокамерники ему помогают. При этом отец полон решимости продолжать голодовку пока его не освободят. Но его состояние очень тяжелое", - рассказал Огтай Салаев.

По его словам, он сможет поговорить по телефону с отцом только на следующей неделе. "Отцу позволяют звонить домой только два раза в неделю. На этой неделе он уже воспользовался этими возможностями. Теперь мы ждем звонка на следующей неделе. Надеемся, что отцу хотя бы окажут медицинскую помощь", - сказал Огтай Салаев.

Представители Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена оказались не доступными в связи с выходными днями по случаю весеннего праздника Новруз байрама (18-26 марта).

По этой же причине адвокат Немат Керимли сможет увидеться с Салаевым не ранее следующей недели, сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Продолжение содержания Салаева в заключении несмотря на его длительную голодовку осудил лидер ПНФА Али Керимли. "Жестокое уничтожение голодающего 46 суток Ализамина Салаева - это не только бесчеловечно, но и является антинародным, антигосударственным действием. Каждый репрессивный, безжалостный, незаконный шаг против Ализамина Салаева и других политзаключённых позорит нашу страну во всем мире. Каждый беспредел и жестокость, совершаемые режимом в эти дни в отношении Ализамина Салаева, будут отражен в последующих международных отчетах и усилит только порицание нашей страны. Прекратите позорить страну, не убивайте невинного человека ради мести, отпустите Ализамина Салаева", - написал Керимли на своей странице в Facebook*.

Правозащитники признали Ализамина Салаева политзаключенным.

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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