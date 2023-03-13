Защита потребовала освободить Ализамина Салаева из-под стражи

13 марта 2023, 17:05

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В суд подано ходатайство о переводе под домашний арест оппозиционера Ализамина Салаева, который 35 дней проводит голодовку в бакинском изоляторе, сообщил адвокат. Состояние арестованного ухудшилось, рассказал сын Салаева.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан, а на следующий день арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Состояние Ализамина Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. 10 марта сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Ализамина Салаева, после их визита офис омбудсмена направил обращения к генпрокурору и в главное медицинское управление Минюста.

В Гарадагский райсуд Баку подано ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Ализамина Салаева на домашний арест, сообщил сегодня его адвокат Немат Керимли. По словам адвоката, рассмотрение ходатайства ожидается 15 марта, при этом Салаев продолжает голодовку уже 35 дней, пишет Turan.

Состояние Ализамина Салаева остается тяжелым, он не в состоянии ходить и говорит с трудом, однако врачи его не посещают, рассказал сын арестованного Огтай Салаев. "Я несколько раз требовал встречи с отцом, но ее не дают, ссылаясь на указание руководства", - приводит его слова агентство.

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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