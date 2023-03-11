Сотрудники офиса омбудсмена Азербайджана посетили в СИЗО Ализамина Салаева

11 марта 2023, 03:12

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После обращения адвоката представители аппарата омбудсмена Азербайджана посетили в СИЗО оппозиционера Ализамина Салаева, который проводит голодовку с требованием освободить его. После визита офис омбудсмена направил обращения к генеральному прокурору и в главное медицинское управление Минюста.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта сын Ализамина Салаева сообщил, что его отец, проводящий голодовку с требованием освобождения, не получает медпомощи. Ализамину Салаеву в нарушение закона запрещают видеться с родными, добавил адвокат Немат Керимли. Состояние азербайджанского оппозиционера Ализамина Салаева заметно ухудшилось на фоне четырехнедельной голодовки, но необходимую медицинскую помощь ему по-прежнему не оказывают, сообщил 6 марта его адвокат.

Глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан 7 февраля, а на следующий день арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В ПНФА считают, что в отношении Салаева совершена провокация. Ализамин Салаев в знак протеста против необоснованного уголовного дела 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев 32 сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1 и состояние его здоровья все более ухудшается, сказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли после встречи с ним 10 марта в Бакинском СИЗО-1.

«Ализамину Салаеву все хуже и хуже. Кровяное давление у него стабильно низкое, на уровне 70/50 – 80/55, пульс - 58 ударов в минуту. Он похудел более чем на 25 кг. От слабости не может стоять на ногах, с трудом передвигается», - рассказал адвокат.

Однако, несмотря на голодовку и тяжелое состояние, Салаева не поместили в санчасть СИЗО, сказал Керимли. «Только сегодня (10 марта) после моего обращения его посетили двое сотрудников аппарата омбудсмена», - сообщил адвокат.

По его словам, Салаеву по-прежнему не разрешают встречаться с близкими. «В нарушение закона администрация СИЗО не разрешает ему свидания с близкими. Я официально обращался в прокуратуру и пенитенциарную службу, но ответа пока нет», - заметил адвокат.

На вопрос, в какие сроки госорганы должны ответить ему, Керимли ответил, что «в течение 15 рабочих дней». С учетом длительных выходных с 18 по 26 марта по случаю весеннего праздника Новруз крайний срок дачи ответа может затянуться до конца месяца, отметил Керимли.

По закону, продолжил он, этот срок может быть удвоен, если «возникнет необходимость в дополнительных расследованиях в связи с жалобой». «Но тут расследовать-то нечего. Просто надо вмешаться и дать указание, чтобы права Салаева на свидания были обеспечены», - отметил адвокат.

Сын активиста Огтай Салаев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в последний раз его отец звонил домой 9 марта.

«Состояние отца очень плохое. За последние два дня он дважды терял сознание. У него произошло вздутие печени, отец страдает сердечными болями, сахарным диабетом. У отца сердечно-сосудистая болезнь, ему год назад ставили стент. Ему никакой медицинской помощи не оказывают», - рассказал Салаев.

В пресс-службе аппарата омбудсмена корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о посещении Салаева сотрудниками офиса.

«По поручению омбудсмена сегодня (10 марта) состоялось посещение Бакинского следственного изолятора номер 1. В ходе посещения представители аппарата омбудсмена приняли Салаева. На встрече, прошедшей в конфиденциальной обстановке, было выслушано обращение Салаева. По его вопросу были направлены обращения к генеральному прокурору и главное медицинское управление Минюста», - сказали в ведомстве.

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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