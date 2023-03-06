Защита заявила об ухудшении состояния оппозиционера Салаева в бакинском СИЗО

06 марта 2023, 14:24

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Состояние азербайджанского оппозиционера Ализамина Салаева заметно ухудшилось на фоне четырехнедельной голодовки, но необходимую медицинскую помощь ему по-прежнему не оказывают, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта сын Ализамина Салаева сообщил, что его отец, проводящий голодовку с требованием освобождения, не получает медпомощи. Ализамину Салаеву в нарушение закона запрещают видеться с родными, добавил адвокат Немат Керимли.

Глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан 7 февраля, а на следующий день арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В ПНФА считают, что в отношении Салаева совершена провокация. Ализамин Салаев в знак протеста против необоснованного уголовного дела 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Состояние здоровья Ализамина Салаева "еще больше ухудшилось" в результате продолжающейся 28-е сутки голодовки, сообщил его адвокат Немат Керимли, посетивший сегодня подзащитного в Бакинском СИЗО-1.

"Ализамин Салаев находится в тяжелом положении. С начала голодовки он похудел на 25 килограммов. (Ранее сын Салаева сообщал, что его отец до ареста весил свыше 100 килограммов. – Прим. "Кавказского узла"). Из-за слабости он испытывает трудности в ходьбе. У него возникли сильные сердечные боли. Тем не менее, над ним нет специального медицинского наблюдения. Он все еще не помещен к медицинско-санитарную часть. Когда же он просит пригласить к нему врача, то медики то приходят, то не приходят. Ему не измеряют кровяное давление, пульс, уровень сахара в крови", - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Защитник также сообщил, что передал Салаеву просьбу лидера ПНФА Али Керимли прекратить голодовку. "Но Ализамин Салаев сказал, что продолжит голодовку до конца - либо его справедливое требование об освобождении будет удовлетворено, либо его из тюрьмы проводят в последний путь", - сказал Немат Керимли.

Ограничение права Салаева на встречи с близкими неправомерно, отметил адвокат. "Я уточнил – следственный орган не принимал решений об ограничении его права на встречи с близкими. Выяснилось, что это ограничение незаконно введено руководством СИЗО. В связи с этим я обращусь сегодня в прокуратуру и к омбудсмену", - сказал адвокат.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы на просьбу прокомментировать слова адвоката о голодовке Салаева и запрете ему встреч с близкими коротко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «недовольные чем-то заключенные могут официально обращаться в Пенитенциарную службу».

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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