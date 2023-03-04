Родные Ализамина Салаева заявили о нарушении его прав в изоляторе

04 марта 2023, 20:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Оппозиционер Ализамин Салаев, объявивший голодовку в изоляторе с требованием освобождения, не получает медпомощи, сообщил его сын. Салаеву в нарушение закона запрещают видеться с родными, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", главе Сальянской районной организации ПНФА (партии Народного фронта Азербайджана) Алзамину Салаеву предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия и насилия (статья 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет. Гарадагский районный суд Баку 8 февраля арестовал оппозиционера на три месяца. Его адвокат Немат Керимли рассказал, что Салаев в знак протеста против необоснованного уголовного дела с 7 февраля объявил голодовку.

Ночью 7 февраля в Баку по подозрению в нанесении ножевого ранения человеку (статья 126 УК) задержан глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев. Салаев отвергает эти утверждения и заявил, что сам подвергся нападению. В ПНФА считают, что против Салаева совершена провокация.

Ализамин Салаев продолжает голодовку в СИЗО, сообщил его сын. "Отец со дня задержания объявил голодовку. Сегодня уже 26-й день его акции. Он ранее сказал, что пока он лично по телефону лично или через адвоката не сообщит о прекращении голодовки следует считать, что он продолжает акцию. Отец требует своего освобождения, прекращения уголовного дела по ложному обвинению. При этом, мало того, что отца незаконно арестовали, так его права нарушаются и в СИЗО. Нам не дают встреч с ним. Кроме того, несмотря на объявление голодовки его не переводят в санчасть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын оппозиционера Огтай Салаев.

По его словам, в последний раз он говорил с отцом по телефону 1 марта. "Отец тогда сообщил, что у него в результате голодовки начались кровоизлияния во внутренних органах. До ареста отец весил свыше 100 килограммов, но сейчас, по его словам, он похудел на 25 килограммов. Ему никакой медицинской помощи не оказывается, его не изолируют от других заключенных. После первого марта он больше не звонил, хотя до того, ему в связи с голодовкой позволяли звонить хотя бы через день, а иногда и каждый день. Возможно, его уже лишили и права на телефонные разговоры. Мы беспокоимся за отца", - подчеркнул Огтай Салаев.

Адвокат Салаева Немат Керимли подтвердил, что его подзащитному не дают встреч с близкими. "По закону арестанту положены четыре встречи в месяц с близкими и дважды в неделю телефонные разговоры. Но Салаев вот уже почти месяц под арестом, а встреч ему с родными не дают. Это незаконный запрет и никаких объяснений следственный орган не предоставляет. Салаев со дня задержания голодает", - сказал адвокат.

Он добавил, что последний раз виделся с Салаевым «неделю назад», однако постарается в ближайшие дни встретиться с ним и передать просьбу его соратников прекратить голодовку.

С призывом к Ализамину Салаеву прекратить голодовку 3 марта выступил глава ПНФА Али Керимли. "Нас – ваших соратников - глубоко беспокоит голодовка, которую вы проводите, поскольку это подрывает ваше здоровье. Смелые, борющиеся за свободу люди должны жить. Нас должно быть много, чтобы ускорить победу свободы и справедливости в нашей стране. Нужно прекратить голодовку, жить и действовать, чтобы внести свой вклад в победу нашего народа над репрессивным режимом. Мы же будем отстаивать ваши права и права других политзаключенными. В результате нашей непрекращающейся борьбы и вы политзаключенные и наша страна в целом однажды обязательно будете освобождены", - написал Керимли на свой странице в Facebook*.

Напомним, 20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года он вышел на свободу досрочно по амнистии. В июле того же года он был арестован в административном порядке на 30 суток.

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году Салаев четыре раза подвергался административным арестам. 10 января 2019 года за участие в акции протеста в защиту блогера Мехмана Гусейнова ему дали 25 суток. 18 февраля того же года, накануне митинга в Баку, ему дали 15 суток. 7 мая 2019 года Ализамина Салаева приговорили к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. После выхода на свободу он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.