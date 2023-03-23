Ализамин Салаев пригрозил перейти на сухую голодовку 

23 марта 2023, 13:01

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Проводящий 45-е сутки голодовку в СИЗО активист партии Народного фронта Ализамин Салаев пригрозил отказаться также от воды, если власти и далее будут игнорировать его требования.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев был задержан, а на следующий день арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест. Состояние Ализамина Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. 10 марта сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Ализамина Салаева, после их визита офис омбудсмена направил обращения к генпрокурору и в главное медицинское управление Минюста.

Ализамин Салаев 45-е сутки продолжает голодовку, сообщил 23 марта корреспонденту «Кавказского узла» его сын Огтай Салаев после телефонного разговора с отцом.

"Отец находится в плохом состоянии. Он похудел уже на 30 кг и сейчас весит около 80 кг, хотя на момент арест он весил 109 кг. Отец очень слаб, голос едва был слышен. Он говорил медленно, с паузами. Он, часто теряя сознание, падает. Тем не менее, отец тверд в решимости продолжать голодовку. Он считает, что является политическим заложником режима и пока его не освободят, будет отказываться от приема пищи”, - сказал Огтай Салаев.

По его словам, за оппозиционером все еще нет медицинского наблюдения. «Врачи все еще его не обследовали. Он не переведен к медсанчасть СИЗО. Он остается в камере с другими заключенными. Когда он падает, сокамерники ему помогают подняться», - продолжил О.Салаев.

Он отметил, что представители аппарата омбудсмена дважды встречались с активистом, но пока результатов нет. «Отец сказал, что сотрудники офиса омбудсмена дважды встречались с ним и обещали, что отношение к нему поменяется. Но результатов нет. Отец сказал, что если предвзятое отношение к нему не поменяется, власти и дальше будут игнорировать его требования, он перейдет на сухую голодовку и откажется от приема воды. Отец требует, что в первую очередь ему дали свидания с членами семьи и перевели бы в санчасть. А главное его требование, конечно, освобождение из-под стражи и полное прекращение сфабрикованного уголовного дела», - подчеркнул сын оппозиционера.

Адвокат Салаева Немат Керимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сказал, что в связи с праздничными выходными днями в Азербайджане по случаю Новруз байрама (18-26 марта) он сможет встретиться с подзащитным не ранее следующей недели. Информации о том, назначена ли дата рассмотрения ходатайства о переводе под домашний арест, нет, добавил он.

В связи с выходными представители Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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