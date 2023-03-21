21 марта 2023, 06:05

Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

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Александр Левшин из Светлоярского района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 290 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта стало известно о гибели на Украине камышанина Владимира Литвиненко. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 289 жителей Волгоградской области. 

В Светлоярском районе Волгоградской области похоронили 44-летнего снайпера Александра Левшина. Он был мобилизован и участвовал в спецоперации на Украине, пишет 20 марта v1.ru со ссылкой на военный комиссариат области

Левшин работал на "Северстали", прошел Чечню, у него осталась супруга и трое детей.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 290 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 06.00 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1633 жителей юга России, в том числе 917 жителей СКФО и 716 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный с Кубани убит на Украине", "Двое жителей Дагестана погибли в спецоперации на Украине", "Росгвардеец из Чечни погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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