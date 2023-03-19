Житель Камышина погиб в военной операции на Украине

19 марта 2023, 17:32

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Камышанин Владимир Литвиненко погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия. С начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 289 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта администрация сельского поселения сообщила о гибели на Украине жителя хутора Большой Сергея Петриченко. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 288 жителей Волгоградской области.

Житель Камышина Владимир Литвиненко погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация города. "Выражаем родным и близким Владимира Литвиненко искренние соболезнования", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Подробности службы и гибели Литвиненко в сообщении администрации не приведены. Известно, что погибшему было 50 лет, информирует сегодня "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель в ней не менее 289 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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