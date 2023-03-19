Житель волгоградского хутора погиб на Украине

19 марта 2023, 05:41

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Власти хутора Большой Серафимовичского района сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине Сергея Петриченко. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там как минимум 288 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что 18 марта стало известно о гибели на Украине жителя Камышинского района Ивана Чиботе. Общее число жителей Волгоградской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 287.

В Волгоградской области простились с мобилизованным жителем хутора Большой Серафимовичского района Сергея Петриченко, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Его гибель подтвердили в администрации сельского поселения, пишет 17 марта v1.ru.

Петриченко учился в Большовской школе, затем в Серафимовичском техникуме механизации сельского хозяйства. Служил в армии, работал строителем в Волгограде. Женат. Был мобилизован, погиб на Украине 7 февраля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 288 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 04.00 мск 19 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1629 жителей юга России, в том числе 917 жителей СКФО и 712 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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