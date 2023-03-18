Власти сообщили о гибели в военной операции жителя Камышинского района

18 марта 2023, 23:47

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Иван Чиботе погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 287 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что прапорщики Михаил Селиванов и Максим Бурмистров, сержант Вадим Сатонин, ефрейтор Юрий Гаянов, рядовые Василий Хазов, Дамир Майтанов, Александр Рыбас, Данила Пантелеев, а также Сергей Горлов погибли на Украине. Общее число жителей Волгоградской области, о гибели которых которых сообщали власти, достигло 286.

Уроженец села Гуселка погиб в ходе военной операции на Украине, сегодня он похоронен в родном селе, сообщила администрация Камышинского района в своем Telegram-канале. Районная администрация приложила к сообщению письмо за подписью главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, в котором фамилия погибшего указана как Чиботэ. Другие подробности в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 287 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 23.40 мск 18 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1627 жителей юга России, в том числе 916 жителей СКФО и 711 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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