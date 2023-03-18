Подтверждена гибель на Украине девяти жителей Волгоградской области

18 марта 2023, 00:25

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Прапорщики Михаил Селиванов и Максим Бурмистров, сержант Вадим Сатонин, ефрейтор Юрий Гаянов, рядовые Василий Хазов, Дамир Майтанов, Александр Рыбас, Данила Пантелеев, а также Сергей Горлов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там как минимум 286 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", жители Жирновского района Иван Слюсарев и Олег Воронин погибли в военной операции на Украине, общее число погибших на Украине жителей Волгоградской области достигло 277.

Михаил Селиванов погиб 16 марта 2022 года, он служил заместителем командира разведгруппы специального назначения ГРУ, сообщила 16 марта администрация Чернышковского района в своем Telegram-канале.

Администрация Завязенского сельского поселения Киквидзенского района 16 марта сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о гибели на Украине Сергея Горлова. Подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Горлову было 39 лет, на военную операцию он отправился добровольцем 1 февраля. По профессии - мастер по ремонту электрооборудования и бытовой техники, также работал поваром, говорится в сообщении в Telegram-канале "Новоаннинский сегодня" от 16 марта.

О гибели семи жителей Волгоградской области стало известно из отчета музея-панорамы "Сталинградская битва" о передаче наград семьям погибших в ходе военной операции. На Украине погибли прапорщик Максим Бурмистров, сержант Вадим Сатонин, ефрейтор Юрий Гаянов, рядовые Василий Хазов, Дамир Майтанов, Александр Рыбас и Данила Пантелеев,

41-летний Максим Бурмистров служил командиром танкового взвода. Он служил по контракту у него остались жена и сын, сообщило 14 октября 2022 года издание “Блокнот Камышин”.

Сержант Вадим Сатонин был механиком-радиотелефонистом командно-штабной машины взвода связи танкового батальона, Дамир Майтанов родился в поселке Степновский Николаевского района Волгоградской области. У него остались жена и дочь, проинформировало 16 марта издание V1.

Александр Рыбас - уроженец Енакиево Донецкой области, служил добровольцем в ополчении ДНР с 2014 года. После ранения приехал на лечение в Волгоград, где и остался, устроился на гражданскую работу, приобрел жилье. После начала военной операции на Украине добровольно отправился в волгоградский военкомат, погиб 1 сентября 2022 года, указано в материале.

Даниле Пантелееву было 29 лет, он уроженец Пятиморска Калачевского района, похоронен в октябре 2022 года, говорится в публикации издания от 10 октября 2022 года.

35-летний Юрий Гаянов много лет работал токарем. После срочной службы вернулся домой, но затем заключил контракт, служил в Чечне. Спустя несколько лет вернулся к работе токарем, но после начала военной операции на Украине вновь ушел на контрактную службу. Похоронен 23 октября 2022 года на Красноармейском кладбище в Волгограде, сообщило издание 24 октября 2022 года.

Там же похоронен и мобилизованный рядовой Василий Хазов. Василий Хазов с 2007 по 2008 год служил в спецназе, на военную операцию отправился в рамках частичной мобилизации. Ему было 33 года, сообщило издание “Высота 102” 24 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 286 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 18 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1621 жителя юга России, в том числе 913 жителей СКФО и 708 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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