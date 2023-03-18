Двое жителей Дагестана погибли в спецоперации на Украине

18 марта 2023, 21:37

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Гамзат Мустапаев и Нурмагомед Нурмагомедов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 407 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Чингиз Шихбабаев, Саид Саидов и Имам Мехтиханов погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции на Украине жителей Дагестана достигло 405.

Министерство по физической культуре и спорту Дагестана 16 марта в своем Telegram-канале отчиталось о встрече министра Сажида Сажидов встрече с матерью погибшего в ходе военной операции на Украине солдата российской армии Нурмагомеда Нурмагомедова. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

О гибели в ходе военной операции на Украине Гамзата Мустапаева стало известно из сообщения администрации Тляратинского района от 14 марта об открытии мемориальной доски на здании школы села Янгибина. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению на странице районной администрации "ВКонтакте", Мустапаеву было 23 года, погиб 8 июля 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 407 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 21.20 мск 18 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1626 жителей юга России, в том числе 916 жителей СКФО и 710 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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