17 марта 2023, 20:51

Три уроженца Дагестана погибли на Украине

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Чингиз Шихбабаев, Саид Саидов и Ильхам Мехтиханов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 405 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Саадулаев стал 402-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Чингиз Шихбабаев погиб на Украине, в селе Сабнова открыта мемориальная доска, отчиталась администрация Дербентского района в своем Telegram-канале 16 марта.

Администрация Ахвахского района отчиталась о проведении турнира по шахматам, который посвящен в том числе Саиду Саидову, погибшему на Украине, указано в сообщении от 15 марта.

Администрация села Касумкент проинформировала о гибели старшего лейтенанта, командира инженерно-саперной роты Ильхама Мехтиханова, ему было 25 лет, указано в сообщении в Telegram-канале сельской администрации от 15 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 405 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 20.30 мск 16 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1612 жителей юга России, в том числе 913 жителей СКФО и 699 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Майкопа погиб на Украине", "Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2023, 19:55

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