16 марта 2023, 22:08

Житель Дагестана погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Магомед Саадулаев погиб на Украине, сообщил глава Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 402 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Заурбек Атаев стал 401-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в поселке Дубки состоялись похороны погибшего в ходе специальной военной операции Магомеда  Саадулаева. Он был мобилизован из Казбековского военкомата, сообщил сегодня глава района Гаджимурад Мусаев в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 402 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 22.00 мск 16 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1602 жителей юга России, в том числе 910 жителей СКФО и 692 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте “Кавказский узел” в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Майкопа погиб на Украине", "Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 марта 2023, 21:15

  • Выросло число погибших в Ростове-на-Дону

    При  взрыве на территории погрануправления ФСБ Ростовской области погибли три человека и не менее двух пострадали, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, сообщил источник в экстренных службах.

16 марта 2023, 20:25

  • Григорий Хачатуров арестован на два месяца

    Суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал бывшего командира третьего армейского корпуса вооруженных сил Армении Григория Хачатурова, обвиняемого в отмывании денег.

16 марта 2023, 19:38

16 марта 2023, 18:40

  • Суд не нашел нарушений со стороны силовиков при обыске у Мустафы Белхароева

    Военный суд в Нальчике оставил без удовлетворения жалобу защиты главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева на отказ следствия принять заявление о фальсификации  доказательств по делу чиновника. Силовики подбросили пистолет при обыске и затем сфабриковали уголовное дело, настаивал в суде Мустафа Белхароев.

16 марта 2023, 17:45

  • 4 Кадыров приравнял нежелающих ехать на Украину к неверующим

    Жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда говорит об отсутствии веры, заявил сегодня Рамзан Кадыров, напомнив, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи