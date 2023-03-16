Житель Дагестана погиб в военной операции на Украине

16 марта 2023, 22:08

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Магомед Саадулаев погиб на Украине, сообщил глава Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 402 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Заурбек Атаев стал 401-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в поселке Дубки состоялись похороны погибшего в ходе специальной военной операции Магомеда Саадулаева. Он был мобилизован из Казбековского военкомата, сообщил сегодня глава района Гаджимурад Мусаев в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 402 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 22.00 мск 16 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1602 жителей юга России, в том числе 910 жителей СКФО и 692 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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