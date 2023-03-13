Житель Кулинского района погиб на Украине

13 марта 2023, 07:27

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Заурбек Атаев из Кулинского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 401 жителя Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб житель села Гапцах Раис Гаджиметов. Он стал, по меньшей мере, 400-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший стрелок из Кулинского района Заурбек Атаев, сообщила 10 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация этого района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 401 жителя Дагестана. Всего власти и силовики на 07.25 мск 13 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1589 жителей юга России, в том числе 902 жителей СКФО и 687 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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