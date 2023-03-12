Военный из дагестанского села погиб на Украине

12 марта 2023, 16:00

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Житель села Гапцах Раис Гаджиметов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 400 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта администрация Хивского района сообщила о гибели жителя села Юхари-Архит Шимердана Султанова. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 399 жителей Дагестана.

Сегодня глава администрации Магарамкентского района Фарид Ахмедов побывал на похоронах военнослужащего Раиса Гаджиметова, погибшего в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация муниципалитета.

О гибели земляка Фарид Ахмедов сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "В ходе специальной военной операции на Украине погиб российский военнослужащий родом из Магарамкентского района с.Гапцах Гаджиметов Раис Идрисович, 05.07.1978 г.р.", - написал он.

Гаджиметов служил наводчиком в мотострелковом отделении и похоронен сегодня, 12 марта, в родном селе Гапцах, добавил глава района.

Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель в ней не менее 400 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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