Власти сообщили о гибели жителя Хивского района на Украине

12 марта 2023, 02:23

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Юхари-Архит Шимердан Султанов, сообщили власти Хивского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 399 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно о гибели на Украине уроженца села Унцукуль Магомеда Магомедова. Он стал по меньшей мере 398-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Глава Хивского района Дагестана Ярмет Ярметов выразил соболезнования родным и близким жителя села Юхари-Архит Шимердана Султанова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовано 10 марта в телеграм-канале района.

В сообщении отмечается, что Султанов 1971 года рождения ушел на фронт добровольцем, погиб 6 марта. У него остались жена и трое детей. Султанов был мастером спорта СССР по вольной борьбе.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 399 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 02.00 мск 12 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1586 жителей юга России, в том числе 900 жителей СКФО и 683 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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