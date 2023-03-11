11 марта 2023, 12:20

Уроженец Унцукульского района погиб на Украине

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Уроженец села Унцукуль Магомед Магомедов погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 398 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб военный из Чародинского района Ибрагим Ибрагимов. Он стал, по меньшей мере, 397-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Унцукуль Унцукульского района Магомед Магомедов, сообщил 8 марта на своей странице в соцсети "ВКонакте" депутат парламента Дагестана от Унцукульского района Магомед Магомедов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 398 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 12.00 мск 11 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1584 жителя юга России, в том числе 898 жителей СКФО и 683 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 11 лет", "Военный из Чечни погиб на Украине", "Власти Сальского района сообщили о гибели двух военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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