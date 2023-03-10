Власти сообщили о гибели на Украине контрактника из Дагестана

10 марта 2023, 00:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Лейтенант Ибрагим Ибрагимов погиб на Украине, проинформировала администрация Чародинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 397 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", капитан Артур Магомедов из Чародинского района стал 396-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ибрагим Ибрагимов погиб на Украине, сообщила администрация Чародинского района.

В 2003 году после успешного окончания школы Ибрагим поступил в Дагестанский государственный педуниверситет на факультет физкультуры. Получив высшее образование, в 2008 году стал работать тренером в Гилибской СОШ и параллельно с этим работал учителем в Нукушской начальной школе. В 2013 году окончил и институт адвокатуры, нотариата и международных отношений.

После срочной службы в армии подписал контракт на один год. Затем в 2014 году подписал новый контракт. Последний контракт о прохождении военной службы сроком на пять лет, подписанный 2021 году, должен был закончиться 14 июня 2026 года. Участвовал в военной операции в Сирии. В военной операции на Украине участвовал с ее начала. У 37-летнего Ибрагима Ибрагимова остались жена и трое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 397 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 19.50 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1577 жителей юга России, в том числе 895 жителей СКФО и 682 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.