Капитан из Дагестана убит на Украине

09 марта 2023, 15:11

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Командир роты Артур Магомедов погиб на Украине, сообщила администрация Чародинского района. С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там как минимум 396 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Абдулатип Магомедов из села Доргели Карабудахкентского района стал 395-м уроженцем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Шалиб Артур Магомедов погиб в ходе военной операции на Украине, он похоронен в родном селе, сообщила администрация Чародинского района.

После окончания школы в Махачкале Артур поступил в Саратовский военно-командный институт МВД России, где получил диплом о высшем образовании в 2008 году. Затем проходил службу в Хабаровске на должности заместителя командира роты оперативного назначения внутренних войск МВД России, принимал участие в специальной военной операции, которая проходила в Сирии с 2016 до 2019 года. До 2022 года занимал должность командира разведывательного взвода мотострелкового батальона армейского корпуса ДНР, с ноября 2022 года Артур Магомедов был командиром мотострелковой роты Минобороны России, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 8 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 396 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 19.50 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1571 жителея юга России, в том числе 894 жителей СКФО и 677 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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