08 марта 2023, 20:00

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Младший сержант Абдулатип Магомедов из села Доргели Карабудахкентского района погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 395 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Артур Вердиханов и Фарман Адилханов погибли на Украине, общее число погибших жителей дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти достигло 394.

О гибели в ходе военной операции на Украине уроженца села Доргели Карабудахкентского района Абдулатипа Магомедова стало известно из отчета Агентства информации и печати Дагестана о посещении руководителем агентства Абдуразаком Джамалутдиновым его вдовы.

Младший сержант Абдулатип Магомедов служил в армии по контракту, погиб 26 сентября 2022 года в Херсонской области. У него остались трое детей, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале агентства.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 395 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 19.50 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1560 жителей юга России, в том числе 893 жителей СКФО и 667 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Волгоградской области убит на Украине", "Власти сообщили о гибели двух уроженцев Дагестана на Украине",  "Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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