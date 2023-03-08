08 марта 2023, 00:18

Власти сообщили о гибели двух уроженцев Дагестана на Украине

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Артур Вердиханов и Фарман Адилханов погибли на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 394 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший прапорщик Эльмар Шахбазов стал 392-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Хазар Артур Вердиханов и уроженец села Рубас Фарман Адилханов погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила 7 марта администрация Дербентского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 394 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 00.10 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1556 жителей юга России, в том числе 890 жителей СКФО и 666 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Волгоградской области убиты на Украине", "Два жителя Ипатово погибли на Украине", "Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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