Военный из Махачкалы погиб на Украине

06 марта 2023, 08:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший прапорщик Эльмар Шахбазов из Махачкалы погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб военный из Хасавюрта Усман Остарханов. Он стал, по меньшей мере, 391-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший прапорщик из Махачкалы Эльмар Шахбазов. Его семью навестил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев, передало 5 марта издание "Мирмол".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 08.00 мск 6 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1540 жителей юга России, в том числе 884 жителей СКФО и 656 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.