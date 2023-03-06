06 марта 2023, 08:29

Военный из Махачкалы погиб на Украине

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Старший прапорщик Эльмар Шахбазов из Махачкалы погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб военный из Хасавюрта Усман Остарханов. Он стал, по меньшей мере, 391-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший прапорщик из Махачкалы Эльмар Шахбазов. Его семью навестил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев, передало 5 марта издание "Мирмол".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 08.00 мск 6 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1540 жителей юга России, в том числе 884 жителей СКФО и 656 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 11 лет", "Военный из Чечни погиб на Украине", "Власти Сальского района сообщили о гибели двух военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 марта 2023, 07:34

  • Возросло число обвиняемых по делу о смерти девочки в тбилисском  парке

    По делу о гибели 13-летней девочки в Тбилисском парке Ваке главе городской Службы охраны окружающей среды предъявлено обвинение в халатности, повлекшей гибель человека. Кроме того обвинения в подделке документов предъявлены руководству и специалисту предприятия "Экспертиза, строительство, дизайн", а также руководителям предприятий "Гринсервис+" и "Мшенэксперт", сообщила прокуратура.

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