Путин подписал закон о переименовании судов в Грозном

19 марта 2023, 10:21

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании четырех районных судов в Грозном.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля 2022 года законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного был внесен парламентом Чечни в Госдуму. 10 ноября 2022 года депутаты Госдумы поддержали этот законопроект.

Закон о переименовании четырех судов Грозного подписан президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Ленинский районный суд Грозного переименовывается в Ахматовский районный суд, Октябрьский – в Байсангуровский, Старопромысловский – в Висаитовский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, передал 18 марта ТАСС.

На переименование районных судов, как следует из проекта закона, потребуется 268 тысяч рублей из федерального бюджета, отметил "Коммерсант".

Напомним, в Грозном 10 декабря 2020 года был начат опрос жителей об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков. 29 декабря 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании о переименовании районов Грозного приняли участие 69,68% избирателей, они поддержали предложение о переименовании районов города и населенных пунктов. Так, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных.

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