Госдума одобрила в первом чтении переименование судов в Грозном

10 ноября 2022, 12:13

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Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о переименовании четырех районных судов в Грозном.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного был внесен парламентом Чечни в Госдуму.

Госдума одобрила в первом чтении внесенный парламентом Чечени законопроект, которым предлагается переименовать четыре районных суда в Грозном. Ленинский районный суд Грозного предлагается переименовать в Ахматовский районный суд, Октябрьский – в Байсангуровский, Старопромысловский – в Висаитовский, а Заводской – в Шейх-Мансуровский, сообщил сегодня "Грозный Информ".

По словам авторов инициативы, на территории Грозного работают четыре райсуда – Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский и Заводской. При этом ранее все районы Грозного были переименованы. Ленинский район – в Ахматовский, Октябрьский – в Байсангуровский, Старопромысловский – в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский,

"Суды носят старые наименования районов, что создает неудобства для граждан. В целях упорядочения работы органов судебной системы Чеченской Республики возникла необходимость решения вопроса о приведении наименований районных судов города Грозного в соответствие с новыми наименованиями территориальных единиц города", – привел ТАСС цитату из пояснительных материалов к законопроекту.

После переименования райсудов будет необходимо изготовить новые гербовые печати, штампы, вывески и стендов, для чего из федерального бюджета потребуются 268 тысяч рублей.

Напомним, 10 декабря 2020 года в Грозном был начат опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. 29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании о переименовании районов Грозного приняли участие 69,68% избирателей, они поддержали предложение о переименовании районов города и населенных пунктов. Так, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных.

По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина - имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

"Кавказский узел" также писал, что многие названия в Чечне связаны с культом президента Чечни Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе - Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики - в частности, футбольный клуб "Терек".

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