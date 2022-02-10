Здание Октябрьского районного суда Грозного. Фото: официальный сайт http://oktabrsky.chn.sudrf.ru

10 февраля 2022, 18:24

Чечня попросила Госдуму переименовать четыре районных суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного в соответствии с новыми наименованиями районов внесен сегодня парламентом Чечни в Госдуму. Авторы законопроекта сослались на прецедент переименования военных судов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года в Грозном был начат опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. Ленинский район Грозного власти предложили переименовать в Ахматовский, Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. В ноябре 2021 года стало известно о подворовых обходах жителей пяти грозненских поселков, которые предложено переименовать в честь героев чеченского народа или вернуть им старые названия.

Жители республики проголосовали за переименование районов города, сообщил в декабре 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров. За то, чтобы Старопромысловский район назвать именем Героя Советского Союза Мавлида Висаитова, высказались 95,54% опрошенных, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных. Также большинство высказалось и за переименование Заводского и Октябрьского районов и восьми поселков Грозного, проинформировала ЧГТРК "Грозный" 29 декабря 2020 года.  В ноябре 2021 года парламент Чечни подвел итоги опроса жителей пяти поселков. За переименование в каждом из поселков высказались более 90% жителей, сообщила "Чечня сегодня" 19 ноября 2021 года.

Проект федерального закона "О переименовании районных судов города Грозного Чеченской Республики" поступил сегодня в Госдуму России. В нем предлагается привести названия районных судов Грозного в соответствии с изменившимися названиями районов, следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы. 

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что четыре районных суда Грозного - Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский и Заводской, находятся в районах, которые были переименованы решением Грозненской городской думы от 29 декабря 2020 года. "В настоящее время указанные суды носят старые наименования районов, что создает неудобства для граждан", - отмечается в документе.

Механизм переименования судов законодательством не предусмотрен, подчеркивается в пояснительной записке. "Однако в практике действующего российского законодательства имеется пример переименования судов с целью приведения их наименований в соответствие с административным делением соответствующей территории", - отметили авторы записки, напомнив о переименовании в 2018 году окружных военных судов.

На переименование судов потребуются затраты из федерального бюджета в размере 268 тысяч рублей, которые предполагается направить на изготовление новых вывесок, гербовых печатей, штампов, стендов, отмечается в приложенном к законопроекту финансово-экономическом обосновании.

В части 3 статьи 2 законопроекта подчеркивается, что "лица, назначенные на день вступления в силу настоящего Федерального закона на должности председателей, заместителей председателей и судей районных судов, переименованных в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона, продолжают замещать эти должности без переназначения".

При этом в пояснительной записке к документу отмечается, что "переименование судов повлечет за собой возможное переназначение судей, поскольку судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом Российской Федерации в рамках действующего законодательства в конкретный суд".

Примечание:

"Дагестанская мечеть названа в честь Ахмата Кадырова", "Празднование юбилея Ахмата Кадырова подчеркнуло культ его личности в Чечне", "Сайди Янгулбаев назвал незаконным решение лишить его неприкосновенности".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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