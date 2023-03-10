10 марта 2023, 13:29
Полиция насчитала 58 пострадавших силовиков на акциях протеста в Тбилиси
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Во время протестных акций, проходивших в столице Грузии в течение двух дней, в результате насильственных действий протестующих пострадали 58 сотрудников МВД, пятеро находятся в различных медицинских учреждениях, сообщил представитель ведомства.
Как писал "Кавказский узел", МВД сообщило, что 7 и 8 марта на акциях протеста в Тбилиси были задержаны 133 человека. 9 марта участники очередного митинга потребовали освободить всех задержанных. В тот же день полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных. По данным МВД на 9 марта, под стражей остался лишь обвиняемый в нападении на силовика.
"В течение двух дней в результате насильственных действий протестующих пострадали 58 сотрудников МВД, в том числе пятеро до сих пор находятся в различных медицинских учреждениях. Все видели, как стреляли в моих коллег зажигательными предметами, пиротехникой или так называемыми "коктейлями Молотова", в результате чего некоторые из них получили сильные ожоги", - рассказал директор Центрального управления криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе в эфире "Рустави 2".
Помимо этого, по его словам, протестующие также закидывали силовиков камнями и другими предметами, в результате чего несколько сотрудников полиции получили тяжелые травмы.
Он напомнил, что акция 7 марта изначально протекала мирно, но в конце дня протестующие попытались заблокировать входы в здание парламента, и полиции пришлось применить силу и спецсредства.
"Несмотря на многочисленные призывы МВД к протестующим продолжить акцию протеста в рамках закона, протестующие продолжали совершать насильственные действия на улицах Чичинадзе и Читадзе (улицы, прилегающие к парламенту - прим. "Кавказского узла"). Чтобы ослабить напряженность и деэскалацию ситуации, полицейские открыли путь протестующим, освободили улицы, прилегающие к парламенту, и призвали продолжать протест в мирном русле. Тем не менее, протестующие намеренно кидали различными предметами в сторону сотрудников полиции", - утверждает Купатадзе, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".
Он также рассказал, что протестующие забрасывали "коктейлями Молотова" и камнями здание парламента, жгли полицейские машины. Всего были задержаны 166 человек. Часть из них предстали перед судом 9 марта, другие освобождаются по истечении срока пребывания в изоляторе временного содержания, отметил директор Центрального управления уголовной полиции.
Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента. Сегодня депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против принятия законопроекта об иностранных агентах и сняли с рассмотрения законопроект "О регистрации иностранных агентов".
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"