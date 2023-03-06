Власти сообщили о гибели двух жителей Абхазии на Украине

06 марта 2023, 05:41

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Сотрудники МЧС Абхазии отправились в Донбасс, чтобы доставить на родину тела двух погибших в ходе спецоперации добровольцев Нодара Абиджбы и Адама Лагвилавы.

"Кавказский узел" также сообщал, что 28 февраля сотрудники МЧС Абхазии доставили в Пицунду тело погибшего в ходе специальной военной операции Вячеслава Новицкого.

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния с коллегами отправился в Донецк для того, чтобы привезти в Абхазию тела двоих погибших в ходе спецоперации уроженцев Абхазии Нодара Абиджбы и Адама Лагвилавы, пишет ведомство 5 марта в своем телеграм-канале.

Абиджба и Лагвилава погибли в конце декабря 2022 года, однако из-за сложной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий не представлялось возможным.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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