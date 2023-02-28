Уроженец Абхазии погиб на Украине

28 февраля 2023, 10:31

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Вячеслав Новицкий погиб в боях в ходе специальной военной операции.

"Кавказский узел" также сообщал, что комбатант из Абхазии Дмитрий Цвижба в декабре погиб на Украине, его тело доставлено в Сухум.

Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили из Ростова-на-Дону в Пицунду тело Новицкого Вячеслава Сергеевича,1989 года рождения, погибшего в боях в Луганской Народной Республике, сообщил сегодня Telegram-канал ведомства..

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.