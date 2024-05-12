Абхазские силовики отчитались об обнаружении трех майнинг-ферм

12 мая 2024, 06:26

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Три майнинг-фермы найдены на территории гостиницы "Ривьера" в Пицунде и в частных домах в Гагре и селе Маркула, оборудование конфисковано, сообщили абхазские силовики.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. По словам аналитиков, майнинг стал бизнесом влиятельных людей в Абхазии, связанных с высокопоставленными чиновниками, поэтому силовики не могут закрыть некоторые майнинг-фермы.

Абхазские силовики отчитались 11 мая об обнаружении и закрытии трех майнинг-ферм. Одна из них, на 13 майнинг-аппаратов была оборудована на территории подсобного хозяйства гостиницы "Ривьера" в Пицунде, пишет "Апсныпресс".

Еще две фермы были найдены в частных домовладениях. Одна из них, состоящая из пяти аппаратов, обнаружены в подсобке домовладения на улице Кабардинской в Гагре, оборудование конфисковано. Вторая, также на пять аппаратов, была найдена в селе Маркула Очамчырского района, информирует "Спутник-Абхазия".

31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Еще несколько лет назад власти считали "криптобизнес" чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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