Аналитики исключили связь между отставкой Инала Ардзинбы и выборами президента Абхазии

13 мая 2024, 02:33

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Отставка Инала Ардзинбы с поста министра иностранных дел не связана с запланированными на 2025 год президентскими выборами в Абхазии, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Во-первых, по их словам, он еще не достиг 35-летнего возраста, когда можно баллотироваться в президенты, во-вторых, его работа вызвала нарекания со стороны части абхазского общества.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба 7 мая отправлен в отставку, указ об этом подписал президент Аслан Бжания, пишет "Интерфакс".

Позже в тот же день Ардзинба написал в обращении в телеграм-канале МИД Абхазии, что подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу. "Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве", - написал он, добавив, что "впереди еще больше важных дел на благо республики Абхазия и нашего народа".

Инал Ардзинба стал главой МИД Абхазии в ноябре 2021 года. С 2013 года по 2018 год он работал в администрации президента Российской Федерации, в 2018 году стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси, информирует "Коммерсант".

Отставка Ардзинбы не связана с предстоящими в 2025 году президентскими выборами в Абхазии, считают опрошенные 12 мая корреспондентом "Кавказского узла" абхазские и российские аналитики.

Новое назначение Инала Ардзинбы вряд ли принесет больше влияние его семье, считает лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия. «Это и без того известная и уважаемая семья. Там у каждого человека свое дело и уважение. Но нарастить свое влияние с помощью новой работы Инала Ардзинбы они не смогут – у нас другая система, которая не предполагает, что влиянием какой-то семьи выливается в то, что она может что-то просить или требовать у представителей власти. Здесь все базируется на уважении», - заявил он.

Гулия также исключил возможность участия Инала Ардзинбы в президентских выборах, которые пройдут в Абхазии в 2025 году, отметив, что тому просто не исполнится 35 лет, которые установлены, как нижняя возрастная планка для кандидатов на эту должность.

Политолог Нателла Акаба заявила, что, по ее данным, Инал Ардзинба сам хотел уйти, в том числе из-за того, что к нему достаточно плохо относится часть гражданского общества. «Когда он приехал в Абхазию, к нему прекрасно относились. Тем более, что семья такая авторитетная и уважаемая. Но именно он проводил закон об иноагентах и поэтому представители НПО стали относиться к нему плохо. Кроме того, у Инала Ардзинбы были дружеские отношения с [бывшим помощником президента России Владиславом] Сурковым, а поскольку авторитет Суркова упал, то это отразилось и на Ардзинбе», - отметила она.

Акаба также подчеркнула, что Инал Ардзинба не сможет участвовать в президентских выборах, и не факт, что в них будет участвовать другой представитель семьи Адгур Ардзинба, бывший в 2020 конкурентом Аслана Бжании. «Раньше он активно критиковал президента, а в последнее время как-то затих», - подчеркнула Акаба.

Клан Ардзинба очень разветвленный и говорить о нем как о единой семье нельзя, заявил журналист Роин Агрба. «Там три разных ветви. Адгур и Инал - из разных ветвей, так что родство у них достаточно отдаленное», - отметил он.

Агрба также подчеркнул, что Инал Ардзинба явно не будет участвовать в абхазской политике как самостоятельный игрок. «Он наломал слишком много дров и слишком многие им недовольны, поскольку он вел себя как московский куратор Абхазии», - заключил журналист.

Отставка Инала Ардзинбы, вероятно, вызвана тем, что ему предложили значимый пост в России, считает российской эксперт по Абхазии, пожелавший сохранить свою анонимность.

«Возможно, ему надоело работать в Абхазии и он решил пойти на повышение. Возможно, его забирают в Россию, чтобы потом вернуть в Абхазию на повышение – но если так, то непонятно, куда. В президентских выборах он участвовать не может по возрасту, а на посту премьера Анкваб сидит достаточно плотно. Чтобы такому человеку выпасть из обоймы, надо, чтобы ситуация была как десять лет назад, когда между Анквабом и его кураторами появились недопонимание. Сейчас Бжания более чем лоялен и менять его на человека, которого практически вся абхазская элита воспринимает как чужака – зачем?» - заявил он.

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