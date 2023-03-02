02 марта 2023, 14:15

Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине

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Участник военной операции из Астраханской области Анатолий Данилюк погиб на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 97 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области. Вместе с ними число жителей области, гибель которых на Украине официально подтвердили власти, составило, по меньшей мере, 96 человек.

На Украине погиб житель Астраханской области Анатолий Данилюк 1980 года рождения. Он отправился на спецоперацию в составе ЧВК "Вагнер". Похороны погибшего прошли в селе Никольское. У Данилюка остались двое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении на сайте администрации сельского поселения Николо-Комаровского сельсовета Камызякского района.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 97 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 13.45 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1512 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 633 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине пятерых военных из Черкесска", "Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области", "Мобилизованный из Фролово убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 марта 2023, 14:59

02 марта 2023, 14:23

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02 марта 2023, 13:51

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