Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области

01 марта 2023, 18:58

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Константин Емелин, Аслан Кабдышев, Равиль Кустяев и Иван Федоров погибли на Украине, сообщили сегодня власти трех районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 96 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Рубин Шарафутдинов стал 92-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Константин Емелин и Аслан Кабдышев погибли на Украине, сегодня состоялись их похороны, сообщила администрация Володарского района.

Емелин родом из поселка Володарский, ему было 20 лет. Кабдышев из селан Тумак, ему было 35 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Рядовой мотострелковой бригады Равиль Кустяев погиб в ходе военной операции на Украине 23 февраля, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов. Кустяеву было 25 лет, на военную операцию он отправился по мобилизации, указано в сообщении в Telegram-канале Бисенова.

Погибший на Украине контрактник Иван Федоров похоронен в поселке Трудфронт, сообщила сегодня администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 96 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 18.50 мск 1 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1506 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 627 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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