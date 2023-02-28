Микаэл Арзуманян оставлен под стражей

28 февраля 2023, 20:14

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Суд в Ереване на два месяца продлил арест бывшему главе армии обороны Нагорного Карабаха Микаэлу Арзуманяну по делу о халатности и злоупотреблении властью.

Как писал "Кавказский узел", генерал Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны и Минобороны Нагорного Карабаха во время осенней войны 2020 года, был задержан 30 августа 2022 года по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября 2022 года арестован. Следователи дополнили дело Арзуманяна уголовной статьей о злоупотреблении властью. Во время осенней войны 2020 года генерал необоснованно приказал военным отступить с высоты "Арега", предположило следствие. Депутаты карабахского парламента попросили Генпрокуратуру Армении пересмотреть меру пресечения Арзуманяну, а "Союз офицеров резерва Нагорного Карабаха" призвал объективно расследовать дело.

По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции удовлетворил ходатайство Следственного комитета Армении о продлении срока ареста бывшему министру обороны Нагорного Карабаха Микаэла Арзуманяна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.

По словам пресс-секретаря СК Гора Абрамяна, срок ареста Арзуманяна продлили еще на два месяца.

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