Полковник карабахской армии арестован за вечеринку перед войной

30 июля 2022, 15:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полковник армии обороны Нагорного Карабаха во время застолья с офицерским составом не обратил внимания на информацию о передвижении азербайджанских войск и не привел войска в боевую готовность, в итоге после наступления Азербайджана 27 сентября 2020 года карабахские воинские части отступили, утратив контроль над двумя селами, предположил Следком Армении.

Следственный комитет Армении сообщил об аресте полковника Армии обороны, командующего одним из оборонительных районов во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.



По версии следствия, 26 сентября 2020 года он организовал застолье с участием около 100 офицеров. В это время им были получены докладные с боевых постов о скоплении и движении вражеских войск на передовой и в тылу, резко возросшей угрозе боевых действий. Однако никаких мер в связи с этим полковник не предпринял, войска не были приведены в боевую готовность, сообщило сегодня агентство "Новости Армении"



В результате, в 7:10 (6:10 мск) 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана прорвали оборону на этом участке границы, захватили ряд господствующих высот и командно-наблюдательных пунктов, организовали атаку с тыла и создали угрозу окружения. Воинская часть понесла большие потери и была вынуждена отступить, а села Талиш и Матагис Мартакертского района Нагорного Карабаха перешли под контроль противника, говорится в сообщении.



Полковнику предъявлено обвинение в "нарушении правил несения боевого дежурства, которое привело к несвоевременному обнаружению нападения на государство". Он был арестован 29 июля, проинформировало "Арменпресс" со ссылкой на следствие.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.