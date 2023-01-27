Офицер арестован в Армении по делу о гибели солдат при пожаре

27 января 2023, 11:48

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Суд в Армении постановил заключить под стражу замкомандира части, в которой при пожаре погибли 15 солдат-срочников. Офицер подозревается в халатности, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области. По данным военной полиции, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. В связи с происшествием был уволен командующий армейским корпусом.

Заместитель командира воинской части по тылу и коммунальной службе арестован по решению суда, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении News.am.

Ранее, 25 января, замкомандира части стал подозреваемым по уголовному делу по части 3 статьи 550 УК Армении (халатность военнослужащего, которая по неосторожности стала причиной гибели человека). 26 января офицер был задержан, пишет издание.

По версии прокуратуры, подозреваемый был ответственным за организацию и состояние противопожарной защиты в воинской части, но, "проявив недобросовестное и халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей", не обеспечил роту средствами противопожарной защиты, информирует сегодня "Новости-Армения".

Следователи считают, что офицер инженерной службы нарушил правила, использовав бензин для розжига печки, и из-за отсутствия необходимых мер противопожарной защиты и запасного выхода находившиеся там военнослужащие не смогли потушить огонь и сломать железные решетки на окнах. В результате погибли 15 солдат-срочников погибли, а офицер и еще четверо срочников получили травмы различной степени тяжести, говорится в публикации.

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