15 военных погибли при пожаре в Гегаркуникской области

19 января 2023, 12:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за нарушения противопожарных правил в одной из воинских частей на территории Гегаркуникской области Армении возник пожар, погибли 15 военнослужащих, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. В связи с ЧП уволен командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян.

По данным Минобороны Армении, минувшей ночью 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области.

"По предварительным данным военной полиции, в результате нарушения правил пожарной безопасности возник пожар, в ходе которого было применено и запрещенное средство. Речь и об автобензине, который в дальнейшем было невозможно погасить", – привел News.am слова министра обороны Армении Сурена Папикяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня во время заседания правительства указал, что пожар в воинской части возник из-за несоблюдения противопожарных правил. По его словам 21 декабря 2022 года был издан приказ, согласно которому печи в воинских частях запрещается разжигать в том числе с использованием бензина. Но, несмотря на запрет, офицер воинской части попытался налить в печь бензин из пятилитровой канистры.

"Примитивное выполнение этого приказа предотвратило бы все это. <…> Сгорела не только печь, но и бензин, огонь перекинулся на офицера, пытавшегося разжечь печь, после чего, исходя из инстинкта самосохранения, тот выбросил данную тару в сторону укрытия воинской части. Предполагаю, непреднамеренно", – сказал Пашинян.

Он раскритиковал руководство Минобороны Армении. По его словам еще до нового года он потребовал от ведомства жестко наказывать военных за несоблюдение правил и нарушение дисциплины, передал News.am в другом сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 05.15 [04.15 мск], а сам пожар возник в районе 01.30 [00.30 мск], информировал сегодня Aysor.am со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

В связи с ЧП в воинской части Никол Пашинян направил предложение министру оборону Армении уволить командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна. Григорян был уволен, сообщила Panorama.am.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля 2020 года аналитики отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.