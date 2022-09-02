Министру обороны Нагорного Карабаха предъявлено новое обвинение

02 сентября 2022, 08:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи дополнили дело бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Микаэла Арзуманяна, обвиненного в халатности, уголовной статьей о злоупотреблении властью. Во время осенней войны 2020 года генерал необоснованно приказал военным отступить с высоты "Арега", предположило следствие.

Как писал "Кавказский узел", генерал Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны и Минобороны Нагорного Карабаха во время осенней войны 2020 года, был задержан 30 августа по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября арестован.

По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы.

Микаэлу Арзуманяну предъявлено новое обвинение по статье о злоупотреблении властью за приказ об отступлении, отданный военным, которые в итоге освободили высоту "Арега" и прилегающие боевые позиции во время войны 2020 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По версии следствия, высота "Арега", имеющая важное стратегическое значение на участке в северо-восточном направлении Нагорного Карабаха, была взята Армией обороны под контроль 29 сентября 2020 года. В тот же день Арзуманян, "не имея полномочий отдавать приказы составу подразделений, участвовавших в контратаке, не являясь их непосредственным начальником, не имея полномочий и приказа от вышестоящего командования на посещение данного места и реализации какого-либо боевого задания", приказал оставить высоту и отступить, объяснив это тем, что на этом месте уже запланирована другая операция.

В результате подразделения Армии обороны отступили на исходные позиции, азербайджанские военные "беспрепятственно продвинулись вперед" и вечером того же дня взяли под контроль высоту "Арега" и прилегающие высоты. "Контратаки подразделений, осуществленные 3 и 5 октября 2020 года для освобождения высоты "Арега" потерпели неудачу, подразделения понесли потери и имели раненых", - процитировало 1 сентября сообщение Следственного комитета "Новости-Армения".

Микаэл Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны по собственному желанию 11 сентября 2021 года. Он был назначен на должность командующего Армией обороны Арцаха 27 октября 2020 года, в ходе 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником Араика Арутюняна, сказано в справке ArmInfo.

Адвокат Арзуманяна Ерем Саркисян назвал версию следствия "абсурдной". "Они сейчас говорят, что армянская армия, мол, с боем взяла гору "Арега", но пришел Микаэл Арзуманян и приказал покинуть территорию и уйти, после чего противник снова ее занял. Считаю даже излишним говорить об этом абсурде. Однако упомяну об одной части формулировки обвинения, согласно которой Микаел Арзуманян, не являясь прямым или непосредственным руководителем последних, приказал личному составу покинуть освобожденную высоту "Арега". Возникает вопрос, если Микаэл Арзуманян отдал такой приказ, не имея никаких полномочий, то почему личный состав подчинился этому приказу и, согласно порядку, не доложил об этом вышестоящему начальству и не получил приказ уже от него? Этим, думаю, все сказано. А завтра Арзуманяна, возможно, обвинят в том, что именно по его вине началась война", - привело вечером 1 сентября слова адвоката News.am.

Арест генерала прокомментировал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Обвинять его одного в сдаче Шуши я бы не стал. Как на командующем обороной Арцаха, на нем есть вина, но вспомним, в какое время он принял на себя руководство нашей армией, во время полного хаоса. Был в Шуши во время сдачи, чтобы удержать город, нужно было экстренно закрыть небо Арцаха от ударов беспилотников и не врать по ТВ, что у нас все хорошо и все под контролем, как это делало руководство Армении... Легко всю вину возложить на одного человека, найти так называемого "козла отпущения", но будь Микаэл Арзуманян даже самым лучшим генералом, он бы все равно не смог удержать Шуши", - написал он в своей публикации "Кто виноват в сдаче города Шуши...".

Напомним, взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием осенней войны в Нагорном Карабахе - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утратили контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

7 мая 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. Целью решения названо "восстановление исторического облика города Шуша и его былой славы", а также воссоединение его "с традиционной богатой культурной жизнью, продвижение его на международной арене как сияющей жемчужины богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана". 31 мая депутаты азербайджанского парламента приняли в третьем чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", предполагающий создание в Шуше государственного городского заповедника.

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