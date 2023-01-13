Карабахский военный арестован по делу о госизмене

13 января 2023, 14:20

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Суд отправил под арест военнослужащего, обвиненного в передаче секретных сведений иностранной спецслужбе, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года госслужащая в Нагорном Карабахе была задержана по подозрению в госизмене. По версии следователей, она передавала иностранным спецслужбам в том числе данные о российских миротворцах и вынужденных переселенцах. Чиновницу необходимо наказать, заявили тогда "Кавказскому узлу" жители Нагорного Карабаха.

Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха обнаружила "новый случай" государственной измены, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

По версии следователей, гражданин Нагорного Карабаха, военнослужащий одной из частей Армии обороны, в июле 2021 года был завербован иностранными спецслужбами и обязался "собирать и передавать им военную и государственную информацию, составляющую государственную тайну", говорится в сообщении на сайте СНБ.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики. В ее состав входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части подразделения и силы противовоздушной обороны.

Военнослужащий собирал и через мобильные приложения передавал представителю иностранной спецслужбы секретную информацию, в частности, о своем месте службы, численности и командном составе частей, вооружении, боевых позициях, тем самым "совершив государственную измену в ущерб территориальной целостности и безопасности" Нагорного Карабаха, заявило ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение, по решению суда он под стражу, говорится в публикации.

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