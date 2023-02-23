Дело об убийстве Кардашова передано в Ножай-Юртовский суд Чечни

23 февраля 2023, 03:46

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Повторный процесс по делу об убийстве жителя Хасавюрта Алексея Кардашова после отвода судьи Гудермесского горсуда передано в другой суд Чечни. Правозащитники настаивают на дополнительном расследовании дела.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года Верховный суд Чечни отменил приговор бывшим сотрудникам Росгвардии Бекхану Абдурашидову и Аслану Дукаеву, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. Суд первой инстанции упустил множество важных доказательств, росгвардейцы могут быть причастны к исчезновению жителя Хасавюрта Алексея Кардашова, заявила юрист. В феврале судья Гудермесского горсуда, который рассматривает повторно дело об убийстве Кардашова, взял отвод.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Абдурашидова и Дукаева арестовали в марте 2019 года. Первоначально они подозревались не только в превышении полномочий, но и в похищении, затем следователи отказались квалифицировать дело по этой статье. Основанием для преследования силовиков стали показания Саид-Магомеда Омарова, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Силовикам в декабре того же года суд назначил по три с половиной года условно за незаконное задержание Кардашова. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

Дело об убийстве Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский районный суд Чечни.

Необходимость передачи дела обусловлена тем, что все судьи в Гудермесе уже рассматривали дело, сообщило 22 февраля издание "Кавказ.Реалии"*.

Представители потерпевшей - матери Алексея Кардашова - настаивают, что суд должен вернуть дело в прокуратуру Чечни, чтобы та, в свою очередь, обеспечила дополнительное расследование, сообщил юрист "Команды против пыток"** Константин Гусев.

"Если там не исправят грубейшие противоречия – в Генпрокуратуру. Мы добиваемся передачи дела на доследование в следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу", – цитирует издание слова правозащитника.

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* издание включено в реестр иностранных агентов.

** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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